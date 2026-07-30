Число колумбийских наёмников в ВСУ оценили в 7 тыс. человек

При этом военнопленные колумбийцы утверждают, что при вербовке им предлагают завышенные условия и выплаты: вместо 5 тысяч долларов в месяц, по прибытии на фронт они получают 500. Колумбийцы также пожаловались на пренебрежительное к себе отношение.