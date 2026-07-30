Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Уфы, Оренбурга, Ижевска и Кирова временно не обслуживают рейсы

Росавиация ввела временные ограничения на приём и отправку рейсов в аэропортах Уфы, Оренбурга, Ижевска и Кирова.

Росавиация ввела временные ограничения на приём и отправку рейсов в аэропортах Уфы, Оренбурга, Ижевска и Кирова.

Как сообщили в ведомстве, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше