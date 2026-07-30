Аэропорты Уфы, Оренбурга, Ижевска и Кирова временно не обслуживают рейсы

Росавиация ввела временные ограничения на приём и отправку рейсов в аэропортах Уфы, Оренбурга, Ижевска и Кирова.
Как сообщили в ведомстве, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар.
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