Более 40 беспилотников уничтожены над Ростовской областью за ночь

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 40 беспилотников над Таганрогом и восемью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, в результате падения обломков БПЛА в селе Русская Слободка в одном из домов повреждены окна, а в селе Марьевка — кровля и остекление жилого дома.
Пострадавших нет. Губернатор также предупредил, что опасность атаки беспилотников в Ростовской области сохраняется.
Ранее стало известно, что мирный житель погиб, 14 получили ранения в Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины.