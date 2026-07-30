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Более 40 беспилотников уничтожены над Ростовской областью за ночь

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 40 беспилотников над Таганрогом и восемью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 40 беспилотников над Таганрогом и восемью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате падения обломков БПЛА в селе Русская Слободка в одном из домов повреждены окна, а в селе Марьевка — кровля и остекление жилого дома.

Пострадавших нет. Губернатор также предупредил, что опасность атаки беспилотников в Ростовской области сохраняется.

Ранее стало известно, что мирный житель погиб, 14 получили ранения в Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины.

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