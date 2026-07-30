Новая атака США на Иран не означает возврата к боевым действиям

США не рассматривают новую атаку на Иран как возобновление масштабных операций против Тегерана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Удар, нанесенный в ночь на четверг, был крупнее предыдущих, но, по данным источника, не означает возврата к полномасштабным боевым действиям. Ранее CENTCOM сообщил о поражении десятков целей, включая командные центры и объекты ПВО.