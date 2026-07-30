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Новая атака США на Иран не означает возврата к боевым действиям

WSJ: США не рассматривают ночную атаку на Иран как возобновление масштабных операций.

США не рассматривают новую атаку на Иран как возобновление масштабных операций против Тегерана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Удар, нанесенный в ночь на четверг, был крупнее предыдущих, но, по данным источника, не означает возврата к полномасштабным боевым действиям. Ранее CENTCOM сообщил о поражении десятков целей, включая командные центры и объекты ПВО.

Атака стала очередной в серии ударов, начавшихся после того, как 8 июля Трамп объявил о прекращении перемирия. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении условий по Ормузскому проливу.

По данным Axios, на встрече с Трампом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал три варианта: усиление экономического давления, достижение соглашения с Ираном или возобновление военных ударов. Морская блокада остается одним из инструментов давления.

Иранские военные отвечали ударами по американским базам в регионе. Тегеран также закрыл Ормузский пролив и обвинил США в нарушении меморандума.

Официальный Вашингтон пока не уточняет, какие из сценариев будут реализованы в ближайшее время.

На прошлой неделе Пентагон предупреждал о нехватке ракет Patriot для продолжения кампании. Кроме того, в июле администрация Трампа запросила $70 млрд на военные нужды, но Конгресс пока не одобрил выделение средств.

США подготовили план воздушной операции против Ирана.

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