Юрий Слюсарь провёл заседание оперштаба по вопросам ликвидации последствий атак БПЛА и непогоды

29 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел заседание оперативного штаба, где обсудили ход ликвидации последствий недавних воздушных атак БПЛА и природной стихии, которая обрушилась на донской регион в прошедшие выходные. О принимаемых мерах отчитались заместители губернатора и главы муниципалитетов.
В пострадавшем от атаки БПЛА многоквартирном доме в Ростове-на-Дону по результатам обследования эксперты приняли решение о пригодности к проживанию во всех квартирах, кроме 12 квартир на пострадавших от обломков БПЛА этажах. Также ограничено использование лифтов в подъезде.
Жильцы пострадавших квартир в сопровождении специалистов МЧС для обеспечения безопасности смогут забрать мебель и уцелевшие вещи. В ближайшее время будет подготовлен проект восстановления дома.
В Таганроге на месте ЧС продолжают работать все оперативные службы. Из пострадавшего дома эвакуированы жильцы. Сейчас в пункте временного размещения находятся 52 человека, восемь из которых — дети. Территория оцеплена, специалисты проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жителей. После завершения всех работ пострадавший дом будет обследован экспертами для определения возможности дальнейшего проживания.
На заседании оперативного штаба также обсудили ход ликвидации последствий непогоды.
Завершаются ремонтные работы на объектах энергоснабжения. Массовых отключений по области нет. Устраняются повреждения по заявкам жителей отдельных улиц и домов. Энергоснабжение 210 тысяч потребителей, которые остались без электричества в результате непогоды, практически восстановлено. Работы будут идти круглосуточно до полного восстановления подачи электричества.
Губернатор поблагодарил энергетиков и всех сотрудников областных и муниципальных служб, которые ведут восстановительные работы.
На данный момент продолжают действовать шесть муниципальных режимов ЧС в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском, Мартыновском, Волгодонском и Чертковском районах, четыре муниципалитета находятся в режиме «Повышенная готовность» — Новошахтинск, Красносулинский, Аксайский и Родионово-Несветайский районы. Специальные комиссии оценивают ущерб, идёт приём заявлений от пострадавших жителей.
Повреждены крыши в 248 многоквартирных домах. Более половины из них отремонтируют управляющие компании. Ураганом сорвана крыша главного корпуса ДГТУ — около 300 кв. м. Сейчас выполнено временное покрытие, которое обеспечивает необходимую функциональность.
Во всех районах продолжается уборка поваленных шквалистым ветром деревьев — в первую очередь тех, которые мешают работе дорожной и коммунальной инфраструктуры. Таких, по предварительным оценкам, более двух тысяч в 23 муниципалитетах.
«Такого масштаба стихии Ростовская область ещё не испытывала. Объём разрушений напрямую отразился на сроках восстановления. Обращаюсь к жителям с просьбой — отнестись с пониманием. Ликвидация последствий требует времени. Работы продолжаются и будут идти до полного восстановления всей инфраструктуры жизнеобеспечения», — сказал Юрий Слюсарь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.