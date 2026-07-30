Юрий Слюсарь провёл заседание оперштаба по вопросам ликвидации последствий атак БПЛА и непогоды

В Таганроге на месте ЧС продолжают работать все оперативные службы. Из пострадавшего дома эвакуированы жильцы. Сейчас в пункте временного размещения находятся 52 человека, восемь из которых — дети. Территория оцеплена, специалисты проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жителей. После завершения всех работ пострадавший дом будет обследован экспертами для определения возможности дальнейшего проживания.