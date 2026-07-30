Bloomberg: Израиль планирует создать аналог американского истребителя F-35

Сейчас ВВС Израиля используют в основном винтовые беспилотники для тактических задач. Как отмечает агентство, курс на самостоятельное военное производство связан с растущей международной изоляцией Израиля и возможными ограничениями на поставки американского оружия из-за боевых действий в Газе и военной кампании против Ирана.