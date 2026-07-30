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Bloomberg: Израиль планирует создать аналог американского истребителя F-35

Израиль планирует создать беспилотный боевой самолет, который по своим характеристикам станет аналогом американского истребителя F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Израиль планирует создать беспилотный боевой самолет, который по своим характеристикам станет аналогом американского истребителя F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам собеседника агентства, проект входит в стратегию по постепенному сокращению военной помощи США в ближайшие 10 лет и ее замене на совместную разработку и производство. К созданию беспилотной платформы Израиль планирует привлечь иностранные государства.

Сейчас ВВС Израиля используют в основном винтовые беспилотники для тактических задач. Как отмечает агентство, курс на самостоятельное военное производство связан с растущей международной изоляцией Израиля и возможными ограничениями на поставки американского оружия из-за боевых действий в Газе и военной кампании против Ирана.

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