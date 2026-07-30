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Токаев поздравил короля Марокко с Днем Трона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Марокко Мухаммеда VI и его соотечественников с национальным праздником королевства — Днем Трона, сообщает Zakon.kz.

Источник: Akorda.kz

«Уверен, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Марокко, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет поступательно развиваться во благо наших братских народов», — отметил Токаев в телеграмме, текст которой предоставила пресс-служба Акорды 30 июля 2026 года.

Также президент пожелал королю Мухаммеду VI успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Марокко — процветания и благополучия.

День Трона в Марокко — это главный национальный праздник королевства, который ежегодно отмечается 30 июля. Он символизирует единство нации и верность монархии.