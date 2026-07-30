Токаев поздравил короля Марокко с Днем Трона

«Уверен, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Марокко, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет поступательно развиваться во благо наших братских народов», — отметил Токаев в телеграмме, текст которой предоставила пресс-служба Акорды 30 июля 2026 года.