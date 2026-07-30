Трамп во время встречи с Зеленским настаивал на прекращении конфликта с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его завершить конфликт. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.
— Я сказал ему, чтобы он просто завершил войну, — сказал Трамп, комментируя состоявшиеся накануне переговоры с президентом Украины.
Глава Белого дома также вновь заявил, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. По его словам, он рассчитывает на завершение конфликта, передает ТАСС.
Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые проходили 28 июля в Белом доме, завершились менее чем через час. Они проводились в закрытом формате, журналистов в Овальный кабинет не пустили.
Украинский лидер, в свою очередь, сообщил, что поговорил с американским президентом о производстве ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot и необходимости «активизировать дипломатический процесс».
По словам главы Государственного департамента США Марко Рубио, президент страны считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным. При этом Вашингтон готов сыграть конструктивную роль для мирного урегулирования кризиса.