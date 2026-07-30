Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп во время встречи с Зеленским настаивал на прекращении конфликта с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его завершить конфликт. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его завершить конфликт. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

— Я сказал ему, чтобы он просто завершил войну, — сказал Трамп, комментируя состоявшиеся накануне переговоры с президентом Украины.

Глава Белого дома также вновь заявил, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. По его словам, он рассчитывает на завершение конфликта, передает ТАСС.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые проходили 28 июля в Белом доме, завершились менее чем через час. Они проводились в закрытом формате, журналистов в Овальный кабинет не пустили.

Украинский лидер, в свою очередь, сообщил, что поговорил с американским президентом о производстве ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot и необходимости «активизировать дипломатический процесс».

По словам главы Государственного департамента США Марко Рубио, президент страны считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным. При этом Вашингтон готов сыграть конструктивную роль для мирного урегулирования кризиса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше