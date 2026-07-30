Сенат США отложил голосование по утверждению кандидата Трампа главой Минюста

В июле федеральный суд США признал недобросовестным мировой договор по иску к IRS на $10 млрд. Судья сочла соглашение попыткой манипуляции судебным процессом с целью создать «фонд по борьбе с использованием госинститутов в качестве оружия». В Минюсте заявили, что отказались от этой идеи, но сенаторы требуют зафиксировать это письменно.