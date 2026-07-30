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Сенат США отложил голосование по утверждению кандидата Трампа главой Минюста

Председатель Юридического комитета Сената Чак Грассли отменил заседание по рассмотрению кандидатуры и. о. генпрокурора Тодда Бланша на пост главы Министерства юстиции из-за несогласия двух сенаторов-республиканцев в комитете. Об этом сообщает The Hill.

Председатель Юридического комитета Сената Чак Грассли отменил заседание по рассмотрению кандидатуры и. о. генпрокурора Тодда Бланша на пост главы Министерства юстиции из-за несогласия двух сенаторов-республиканцев в комитете. Об этом сообщает The Hill.

Рассмотрение отложили из-за позиции сенаторов-республиканцев Тома Тиллиса и Джона Корнина. Они потребовали от Минюста официальных письменных гарантий полного и окончательного закрытия фонда на сумму $1,776 млрд для выплат «жертвам злоупотреблений федерального правительства». Идея создания фонда возникла во время урегулирования иска Дональда Трампа к Налоговому управлению США (IRS).

Без поддержки этих двух сенаторов кандидатура господина Бланша рисковала не пройти утверждение в комитете, отмечает The Hill.

В июле федеральный суд США признал недобросовестным мировой договор по иску к IRS на $10 млрд. Судья сочла соглашение попыткой манипуляции судебным процессом с целью создать «фонд по борьбе с использованием госинститутов в качестве оружия». В Минюсте заявили, что отказались от этой идеи, но сенаторы требуют зафиксировать это письменно.

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