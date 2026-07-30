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Удар с земли, воздуха и моря: Что известно о поражённых целях в семи регионах Украины

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ утром 30 июля.

Источник: Life.ru

Ракетные удары наносились высокоточным оружием большой дальности. Задействовали носители наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Целями стали военные аэродромы и предприятия ВПК. Под поражение попали телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Все эти объекты обеспечивали производство, хранение и доставку ракетного оружия и дронов. Кроме того, они были задействованы в работе системы контроля воздушной обстановки.

Помимо того, в порту Южный был поражён сухогруз. Ещё два аналогичных судна получили повреждения восточнее и южнее Одессы. По данным оборонного ведомства, они использовались для доставки вооружения и военного имущества.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.