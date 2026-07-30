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29 июля состоялись заседания окружных избирательных комиссий по выборам депутатов ГосДумы по одномандатным избирательным округам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 29 июля состоялись заседания окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам № 58, 59, 60 и 61.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 29 июля состоялись заседания окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам № 58, 59, 60 и 61.

Зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственной Думы девятого созыва по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 60 Илона Костецкая, выдвинутая партией НОВЫЕ ЛЮДИ. Приняты решения известить о выявленных недостатках в документах, представленных для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва: — Владислава Алейникова, выдвинутого партией ЗЕЛЕНЫЕ по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 58;- Максима Золотухина, выдвинутого партией КПРФ по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 58;- Семёна Караева, выдвинутого партией ЗЕЛЕНЫЕ по Центральному одномандатному избирательному округу № 59;- Вячеслава Дюкова, выдвинутого партией ЗЕЛЕНЫЕ по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 60;- Дениса Бразаускаса, выдвинутого партией КОММУНИСТЫ РОССИИ по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 60;- Павла Гопоненко, выдвинутого партией ЗЕЛЕНЫЕ по Енисейскому одномандатному избирательному округу № 61;- Ирину Шульженко, выдвинутую партией КОММУНИСТЫ РОССИИ по Енисейскому одномандатному избирательному округу № 61.

Источник: Крайизбирком_24.

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