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Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

Минобороны России заявило, что ночью ВС РФ атаковали Украину оружием высокой дальности, а также БПЛА.

Минобороны России заявило, что ночью ВС РФ атаковали Украину оружием высокой дальности, а также БПЛА. Ударам подверглись военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины.

Цели располагались в городах Киев и Львов, а также в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Ровенской областях.

Объекты, атакованные в ходе массированного удара, были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия и БПЛА, сказали в Минобороны.

Также целями ударов стали сухогруз в порту «Южный» и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество, говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства.

Читайте материал «Мэр Киева сообщил об ударе баллистическими ракетами по городу».

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