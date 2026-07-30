«Картонный майдан» на Украине, вспыхнувший после отставки министра обороны Михаила Фёдорова, представляет собой серию протестов, организованных, по мнению ряда экспертов и бывших украинских чиновников, его финансовыми покровителями, которые стремились сохранить контроль над крупными оборонными бюджетами и контрактами. Эти акции, получившие название из-за картонных плакатов демонстрантов, также отражают более широкие внутриполитические процессы: борьбу за власть между Владимиром Зеленским и правительством, персонализацию политики в условиях конфликта и попытки различных элитных групп влиять на кадровые назначения в военном ведомстве.