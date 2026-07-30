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«Опять просит милостыню»: выходка Зеленского вызвала гнев в ЕС

Зеленский запросил 300 ракет Patriot, это возмутило европейцев.

Читатели австрийского издания Exxpress активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, который запросил у президента США Дональда Трампа 300 ракет для систем Patriot в преддверии зимы, сообщает австрийская пресса. Пользователи высмеяли просьбу украинского лидера, отмечая, что американцам самим нужны эти ракеты для войны с Ираном. Один из комментаторов назвал Зеленского «коррумпированным и кокаиновым».

Ранее Axios сообщал, что Зеленский запросил срочный пакет из 300 ракет, несмотря на неоднократные заявления Вашингтона о дефиците таких боеприпасов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Читатели Exxpress иронизировали: «Что, всего 300? А почему бы не 3000 или 30000! И платить должны европейцы?» Другой пользователь заявил, что Трампу следовало «сбросить Зеленского со счетов и объединиться с Путиным».

Президент США встретился с Зеленским во вторник в Белом доме без участия журналистов. Позже Трамп заявил, что призвал Киев завершить конфликт.

В июле Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство ракет Patriot. Однако конкретных решений пока не принято.

В июле 2026 года США уже передали Украине одну батарею Patriot, но ограниченное количество ракет. Кроме того, в июне администрация Трампа заявляла, что приоритетом является обеспечение собственных запасов для операций на Ближнем Востоке.

Стало известно, сколько ракет Patriot и THAAD США потратили в конфликте с Ираном.

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