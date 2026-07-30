«Опять просит милостыню»: выходка Зеленского вызвала гнев в ЕС

Читатели австрийского издания Exxpress активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, который запросил у президента США Дональда Трампа 300 ракет для систем Patriot в преддверии зимы, сообщает австрийская пресса. Пользователи высмеяли просьбу украинского лидера, отмечая, что американцам самим нужны эти ракеты для войны с Ираном. Один из комментаторов назвал Зеленского «коррумпированным и кокаиновым».