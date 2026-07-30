Виталий Хоценко представил президенту проект Северного обхода

На текущий момент строительная готовность малых искусственных сооружений в рамках первого этапа превысила половину. Главным объектом обхода является мост через Иртыш, протяжённость которого составляет более 1,2 километра. На стройплощадке трудятся свыше 700 рабочих и задействовано порядка 150 единиц спецтехники. Завершение работ на первом этапе запланировано на 2028 год, а полный ввод объекта в эксплуатацию ожидается к концу 2030 года.