Виталий Хоценко представил президенту проект Северного обхода

На XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошёл в Омске, губернатор Виталий Хоценко презентовал президенту Владимиру Путину проект автомагистрали «Северный обход Омска». Данная инициатива входит в число наиболее масштабных концессионных дорожных проектов РФ. Её реализация призвана сыграть решающую роль в модернизации транспортной сети Сибири, улучшить сообщение между международными транзитными путями и сформировать предпосылки для дальнейшего роста экономики и социальной сферы Омской области.
Планом предусмотрено строительство платной трассы с четырьмя полосами движения общей длиной 66 километров. В состав объекта войдёт 21 инженерное сооружение: 19 путепроводов, два моста через реки Омь и Иртыш, а также пять транспортных развязок. Новая дорога соединит федеральные трассы Р-402 и Р-254, обеспечив транспортную связь между магистралями и международным коридором в направлении Казахстана.
На текущий момент строительная готовность малых искусственных сооружений в рамках первого этапа превысила половину. Главным объектом обхода является мост через Иртыш, протяжённость которого составляет более 1,2 километра. На стройплощадке трудятся свыше 700 рабочих и задействовано порядка 150 единиц спецтехники. Завершение работ на первом этапе запланировано на 2028 год, а полный ввод объекта в эксплуатацию ожидается к концу 2030 года.
Инвестиционный проект стартовал осенью 2022 года на основании концессионного соглашения, заключённого между правительством Омской области и Газпромбанком. Функции генерального подрядчика выполняет компания «Дороги и Мосты» (входит в группу «Нацпроектстрой»). Объем капитальных вложений оценивается в 72,7 млрд рублей. Финансирование осуществляется с применением механизма инфраструктурных облигаций от «СОПФ ДОМ.РФ».
В ходе беседы с главой государства губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что «Северный обход Омска» является одним из крупнейших дорожных проектов, которые сегодня реализуются в стране. Строительные работы ведутся строго по утвержденному графику.