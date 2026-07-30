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Минобороны РФ сообщило об ударах по военным объектам в Киеве и Львове

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по территории Украины. Были поражены аэродромы, военные телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове и еще пяти областях, сообщило Минобороны России.

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по территории Украины. Были поражены аэродромы, военные телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове и еще пяти областях, сообщило Минобороны России.

Удары нанесены оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также БПЛА. Цели были расположены в том числе в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, уточнили в министерстве. Помимо этого российская армия ударила по сухогрузу в порту «Южный» и двум сухогрузам восточнее и южнее Одессы, перевозившим вооружение и военное имущество.

В предыдущий раз российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области 19 июля. С начала этой недели вооруженные силы России также регулярно атакуют объекты портовой инфраструктуры Украины. Вчера были нанесены удары по целям в портах «Южный» и «Одесса».

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