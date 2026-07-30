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Киев атаковал многоквартирный дом в Горловке

Информация о пострадавших и других последствиях пока не приводится.

Источник: Комсомольская правда

Многоквартирный дом получил повреждения при атаке ВСУ в центре Горловки. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в центре Горловки поражен многоквартирный дом», — написал мэр.

Информация о пострадавших и других последствиях удара пока не приводится. Немногим ранее украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Никитовском районе Горловки. Ранения получили пять мирных жителей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Обстоятельства удара уточнялись.

За несколько дней до этого при атаке дрона ВСУ в Горловке погибли четыре человека. Еще семь мирных жителей получили ранения. Удар также пришелся по Никитовскому району города. О последствиях атаки сообщил Иван Приходько.

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