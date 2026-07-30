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Подполье сообщило об облавах СБУ на жителей Украины с родственниками в России

СБУ и украинская полиция усилили проверки жителей подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей, у которых есть близкие в России. Об этом сообщили представители пророссийского подполья.

Источник: Life.ru

По словам подпольщиков, силовики досматривают людей на блокпостах и во время рейдов. Особое внимание, как утверждается, привлекают российские номера в телефонах, переписка с родственниками и денежные переводы из РФ.

«Если в телефоне находят российский номер, переписку с родственниками из Белгорода, Крыма или других регионов России, либо факт перевода денег от близких — человека тут же задерживают», — заявил источник ТАСС.

Он добавил, что после этого жителей якобы допрашивают и обвиняют в государственной измене.

В подполье также считают, что такие задержания могут использоваться для давления и вербовки. По их версии, через угрозы родственникам украинские спецслужбы пытаются склонить находящихся в России людей к сбору информации.

Ранее ФСБ показала задержание 63-летнего мужчины, которого подозревают в подготовке подрыва автомобиля белгородского чиновника по заданию украинских спецслужб. На кадрах он забирает пакет из тайника у кладбища, после чего его задерживают оперативники.

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