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CENTCOM поразил десятки целей КСИР в Иране

США поразили береговые посты и объекты морского базирования КСИР.

Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей в исламской республике, сообщило Центральное командование (CENTCOM). В число пораженных объектов вошли командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые посты и объекты морского базирования Корпуса стражей исламской революции. Операция стала частью кампании, начавшейся после возобновления ударов 8 июля.

Атака затронула объекты КСИР по всей стране. В CENTCOM не уточнили, были ли пострадавшие или жертвы среди военных и гражданских.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия, обвинив Иран в нарушении условий по Ормузскому проливу. Тегеран в ответ наносил удары по американским базам в регионе.

По данным WSJ, новая атака не означает возобновления масштабных операций. Однако её масштаб превысил предыдущие удары.

Иран официально не комментировал результаты атаки. В регионе сохраняется напряженность.

На прошлой неделе Пентагон предупреждал о нехватке ракет Patriot для продолжения кампании. Кроме того, в июле администрация Трампа запросила у Конгресса $70 млрд на военные нужды, но решение пока не принято.

Новая атака США на Иран не означает возврата к боевым действиям.

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