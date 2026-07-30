Смена нынешнего киевского режима может стать залогом мира на Украине. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.
По его мнению, нынешние власти в Киеве не заинтересованы в прекращении конфликта. Поскольку без него не смогут сохранить свое положение. Он добавил, что будущие договоренности должны учитывать национальные интересы России и надежно гарантировать ее безопасность.
«С нынешней нацистской командой в Киеве мир невозможен. И причина в том, что без военного конфликта они жить не могут, так как нелегитимны. Только смена нынешнего киевского режима может стать залогом мира на Украине», — сказал Константинов.
Немногим ранее в Госдуме заявили, что США необходимо предложить новые подходы к урегулированию конфликта на Украине. По словам депутата Адальби Шхагошева, предыдущие варианты отвергались Киевом. Он отметил, что будущие договоренности должны учитывать интересы безопасности России. Москва при этом сохраняет готовность к дипломатическому решению.