Саудовская Аравия призвала США не бить по хуситам

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом призвал Вашингтон воздержаться от ударов по йеменским хуситам, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее американо-саудовские силы нанесли совместные удары по Ираку, а хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и атаковали два саудовских танкера в Красном море.
Встреча прошла в Вашингтоне 29 июля. Принц Халид призвал американскую администрацию не обострять конфликт дополнительными атаками на хуситов.
Накануне йеменские мятежники заявили, что устанавливают блокаду саудовских портов в ответ на контроль Эр-Рияда над воздушным пространством Йемена. В среду они атаковали два саудовских танкера в Красном море.
Саудовская Аравия опасается, что удары США по хуситам могут спровоцировать дальнейшую эскалацию и угрозу судоходству в регионе. Эр-Рияд также пытается сохранить дипломатические каналы с хуситами.
В Белом доме не комментировали итоги встречи. Официальных заявлений о дальнейших планах США в отношении хуситов не поступало.
В июне 2026 года хуситы активизировали атаки на суда в Красном море на фоне конфликта США и Ирана. Кроме того, в июне Саудовская Аравия уже призывала к деэскалации после ударов по иранским объектам в Йемене.
Война ширится: США и Саудовская Аравия нанесли удары по арабской стране.
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