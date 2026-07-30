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Саудовская Аравия призвала США не бить по хуситам

Эр-Рияд предостерег США от ударов по йеменским хуситам.

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом призвал Вашингтон воздержаться от ударов по йеменским хуситам, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее американо-саудовские силы нанесли совместные удары по Ираку, а хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и атаковали два саудовских танкера в Красном море.

Встреча прошла в Вашингтоне 29 июля. Принц Халид призвал американскую администрацию не обострять конфликт дополнительными атаками на хуситов.

Накануне йеменские мятежники заявили, что устанавливают блокаду саудовских портов в ответ на контроль Эр-Рияда над воздушным пространством Йемена. В среду они атаковали два саудовских танкера в Красном море.

Саудовская Аравия опасается, что удары США по хуситам могут спровоцировать дальнейшую эскалацию и угрозу судоходству в регионе. Эр-Рияд также пытается сохранить дипломатические каналы с хуситами.

В Белом доме не комментировали итоги встречи. Официальных заявлений о дальнейших планах США в отношении хуситов не поступало.

В июне 2026 года хуситы активизировали атаки на суда в Красном море на фоне конфликта США и Ирана. Кроме того, в июне Саудовская Аравия уже призывала к деэскалации после ударов по иранским объектам в Йемене.

Война ширится: США и Саудовская Аравия нанесли удары по арабской стране.

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