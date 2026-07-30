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Вооруженные силы Польши засекли падение неопознанного объекта на востоке страны

Польские военные обнаружили неопознанный летающий объект в своем воздушном пространстве. Установлено место его вероятного падения, сообщило оперативное командование вооруженных сил республики.

Польские военные обнаружили неопознанный летающий объект в своем воздушном пространстве. Установлено место его вероятного падения, сообщило оперативное командование вооруженных сил республики.

По данным командования, в 3:40 по местному времени (4:40 мск) в польском воздушном пространстве зафиксировали неопознанный объект, двигавшийся в западном направлении. Для его идентификации и перехвата в район направили истребитель F-16, однако в 3:46 (4:46 мск), объект «исчез из поля видимости радиолокационных систем».

В район отправили вертолет Ми-24. Экипаж вертолета обнаружил вероятное место падения объекта в незаселенной местности недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. На место происшествия направлена наземная поисково-спасательная группа. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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