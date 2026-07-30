Вооруженные силы Польши засекли падение неопознанного объекта на востоке страны

По данным командования, в 3:40 по местному времени (4:40 мск) в польском воздушном пространстве зафиксировали неопознанный объект, двигавшийся в западном направлении. Для его идентификации и перехвата в район направили истребитель F-16, однако в 3:46 (4:46 мск), объект «исчез из поля видимости радиолокационных систем».