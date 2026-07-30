Минобороны раскрыло цели ночных ударов в Киеве и Львове

Киевский мэр Виталий Кличко ранее сообщил, что в Святошинском и Оболонском районах украинской столицы возникли пожары в нежилой застройке. На фоне этого Польша подняла в воздух военную авиацию. Польские военные пояснили, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства Польши, прежде всего в районах, прилегающих к территориям, где существует угроза.