Минобороны раскрыло цели ночных ударов в Киеве и Львове

Вооруженные силы России нанесли ночью массированный удар по целям на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны. Для удара были применены высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
«Поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях», — сказано в сообщении.
Объекты были задействованы в выпуске, хранении и доставке ракетного вооружения и беспилотных аппаратов, а также в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки, объяснили в Минобороны.
Кроме того, удар был нанесен по сухогрузу в порту Южный и двум сухогрузам восточнее и южнее Одессы, доставлявшим вооружение и военное имущество.
Киевский мэр Виталий Кличко ранее сообщил, что в Святошинском и Оболонском районах украинской столицы возникли пожары в нежилой застройке. На фоне этого Польша подняла в воздух военную авиацию. Польские военные пояснили, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства Польши, прежде всего в районах, прилегающих к территориям, где существует угроза.
Помимо этого, Минобороны России утром 30 июля отчиталось, что дежурные силы ПВО уничтожили над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей 258 беспилотников.
Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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