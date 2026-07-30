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Эр-Рияд собирает коалицию для защиты судов в Красном море

Саудовская Аравия работает над формированием международной коалиции, которая должна обеспечить безопасность судоходства в Красном море. Поводом стали участившиеся атаки со стороны йеменских хуситов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника, которые в курсе переговоров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как уточнили собеседники агентства, точный состав будущего альянса пока не утвержден. Вопрос сейчас прорабатывается с представителями десятков стран.

Напомним, что йеменские хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии 20 июля. Это произошло после того, как рухнуло неофициальное перемирие, действовавшее с 2022 года. С того момента повстанцы регулярно заявляют об ударах по саудовским танкерам, в том числе в водах Красного моря.

Ранее The Wall Street Journal писала, что после блокировки Ормузского пролива Эр-Рияд перенаправил экспорт нефти через собственные терминалы на побережье Красного моря. Оттуда топливо шло через Баб-эль-Мандебский пролив к азиатским покупателям.

Теперь же атаки хуситов ставят этот маршрут под угрозу. Чтобы избежать рисков, саудовская нефть вынуждена идти более длинным и дорогим путем — через Суэцкий канал и далее в обход Африки, отмечало издание.

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