Эр-Рияд собирает коалицию для защиты судов в Красном море

Как уточнили собеседники агентства, точный состав будущего альянса пока не утвержден. Вопрос сейчас прорабатывается с представителями десятков стран.
Напомним, что йеменские хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии 20 июля. Это произошло после того, как рухнуло неофициальное перемирие, действовавшее с 2022 года. С того момента повстанцы регулярно заявляют об ударах по саудовским танкерам, в том числе в водах Красного моря.
Ранее The Wall Street Journal писала, что после блокировки Ормузского пролива Эр-Рияд перенаправил экспорт нефти через собственные терминалы на побережье Красного моря. Оттуда топливо шло через Баб-эль-Мандебский пролив к азиатским покупателям.
Теперь же атаки хуситов ставят этот маршрут под угрозу. Чтобы избежать рисков, саудовская нефть вынуждена идти более длинным и дорогим путем — через Суэцкий канал и далее в обход Африки, отмечало издание.