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Ростовскую область 30 июля атаковали 40 беспилотников

Ростовская область 30 июля подверглась массированной атаке беспилотников противника. Система ПВО отразила налет.

Источник: Российская газета

Ростовская область 30 июля подверглась массированной атаке беспилотников противника. Система ПВО отразила налет.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, враг атаковал Таганрог и восемь районов области.

Мобильными огневыми группами и зенитно-ракетными комплексами было сбито 40 беспилотников противника в Аксайском, Кашарском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Миллеровском, Азовском и Тарасовском районах.

В селе Русская-Слободка Неклиновского района обломками сбитого дрона повреждены два окна в частном доме. В селе Марьевка оказалась побита кровля и остекление дома. Пострадавших нет.

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