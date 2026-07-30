Ростовскую область 30 июля атаковали 40 беспилотников

Ростовская область 30 июля подверглась массированной атаке беспилотников противника. Система ПВО отразила налет.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, враг атаковал Таганрог и восемь районов области.
Мобильными огневыми группами и зенитно-ракетными комплексами было сбито 40 беспилотников противника в Аксайском, Кашарском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Миллеровском, Азовском и Тарасовском районах.
В селе Русская-Слободка Неклиновского района обломками сбитого дрона повреждены два окна в частном доме. В селе Марьевка оказалась побита кровля и остекление дома. Пострадавших нет.
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