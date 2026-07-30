Мэр Владивостока предложил открывать начальные школы в жилых высотках

Проблема переполненности школ и отсутствия новых характерна для Владивостока в целом и его развивающихся микрорайонов в частности. В Снеговой Пади, где также идет активная жилищная застройка, строительство новой школы на 1100 мест началось по концессии в 2022 году. Концессионное соглашение в итоге расторгли через суд, руководство компании получило срок за мошенничество, а площадка под школу по-прежнему представляет собой пустырь. Сейчас идет новое проектирование школы, которое должны завершить до конца 2026 года. По предварительным оценкам краевого Минобра, школа в Снеговой Пади появится не ранее 2030 года.