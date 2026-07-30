Мэр Владивостока предложил открывать начальные школы в жилых высотках

Глава Владивостока Константин Шестаков предложил выкупать у застройщиков помещения и размещать начальные школы прямо в жилых домах. Свою идею градоначальник озвучил во время отчета о работе за 2025 год перед своим переизбранием. Он попросил губернатора Олега Кожемяко выйти с инициативой в Минстрой РФ, поскольку для этого нужно поменять действующие строительные и санитарные правила и нормы, сообщает ИА PrimaMedia.
«Прошу вашего поручения министерству строительства региона выйти с инициативой в Минстрой России об изменении СНИПов и СанПиНов по размещению начальной школы во встроенно-пристроенных помещениях. Это позволит нам покупать эти помещения у застройщиков», — сказал Константин Шестаков.
По его убеждению, «это хороший, яркий и быстрый путь», который «позволит быстро развивать социальную инфраструктуру в новых строящихся районах, и снизит нагрузку на бюджет».
Идея размещать первоклашек в жилых домах прозвучала на фоне дефицита мест в школах при активной жилищной застройке Владивостока и зависших строек новых общеобразовательных учреждений. Опрос, появившийся в паблике активно застраиваемого микрорайона Патрокл, показывает, что общественность такой подход не приветствует.
Школу на Патрокле достроят за 4,17 млрд — мэрия заключила контракт с новым подрядчиком.
ООО «СЭМ» должно сдать объект на 1275 мест к марту 2029 года — предыдущий контракт расторгли из-за срыва сроков и судов.
Под встроенно-пристроенным помещением понимается объект, часть которого находится внутри основного здания (например, жилого дома), а другая часть выступает за его внешние стены больше чем на 1,5 метра. Иначе говоря, это первые этажи зданий с «пристройками», которые торчат на улице. Обычно их занимает коммерческий сектор. Но во Владивостоке есть примеры, когда на первых этажах в новостройках размещают муниципальные детские сады.
В частности, такой опыт реализован как раз на Патрокле, где в ЖК «Миля» открыли детсад на 80 мест. В свою очередь, в отдельно стоящем поблизости детском саду № 167 администрация приспособила часть помещений под четыре первых класса (примерно 120 мест), которые запустят в сентябре этого года.
Такое решение стало ответом на вызов в связи с затянувшимся строительством школы на 1275 мест в этом микрорайоне. Изначально школу должны были сдать 21 декабря 2022 года, но сроки неоднократно переносились и сдвигались. В феврале этого года с генподрядчиком ГГ «Альянс» из Рязанской области расторгли контракт, на объект зашли новые строители — компания «СЭМ» из Санкт-Петербурга. В результате череды переносов и смены строителей итоговый срок завершения работ сдвинулся на март 2029 года.
Проблема переполненности школ и отсутствия новых характерна для Владивостока в целом и его развивающихся микрорайонов в частности. В Снеговой Пади, где также идет активная жилищная застройка, строительство новой школы на 1100 мест началось по концессии в 2022 году. Концессионное соглашение в итоге расторгли через суд, руководство компании получило срок за мошенничество, а площадка под школу по-прежнему представляет собой пустырь. Сейчас идет новое проектирование школы, которое должны завершить до конца 2026 года. По предварительным оценкам краевого Минобра, школа в Снеговой Пади появится не ранее 2030 года.