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Польша подняла военную авиацию после взрывов на Украине

Польские военные заявили, что задействованные силы и средства носят превентивный характер и предназначены для защиты воздушного пространства страны, прежде всего в приграничных районах.

Источник: РБК

Польша подняла в воздух военную авиацию после сообщений о взрывах на территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

В командовании заявили, что в польском воздушном пространстве начали действовать истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в состояние готовности.

Военные пояснили, что задействовали необходимые силы и средства в соответствии с действующими процедурами. Эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства Польши, прежде всего в районах, прилегающих к территориям, где существует угроза.

В ночь на 30 июля в Киеве прогремели взрывы, сообщили ранее «РБК-Украина» и «Суспiльне». Также в украинской столице объявили воздушную тревогу. Кроме того, взрывы были слышны в Кривом Роге, Ивано-Франковске, Львове, Сумах и Харькове.

Накануне Минобороны России отчиталось, что в порту Одессы российские военные атаковали резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту Южный — два сухогруза с военными грузами. Кроме того, в Черном море к северо-западу от острова Змеиный поражено судно, доставлявшее грузы для ВСУ в порт Одессы. Также вечером 28 июля и ночью 29 июля в порту Николаев российские беспилотники атаковали объекты хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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