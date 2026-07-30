Польша подняла военную авиацию после взрывов на Украине

Польша подняла в воздух военную авиацию после сообщений о взрывах на территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.
В командовании заявили, что в польском воздушном пространстве начали действовать истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в состояние готовности.
Военные пояснили, что задействовали необходимые силы и средства в соответствии с действующими процедурами. Эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства Польши, прежде всего в районах, прилегающих к территориям, где существует угроза.
В ночь на 30 июля в Киеве прогремели взрывы, сообщили ранее «РБК-Украина» и «Суспiльне». Также в украинской столице объявили воздушную тревогу. Кроме того, взрывы были слышны в Кривом Роге, Ивано-Франковске, Львове, Сумах и Харькове.
Накануне Минобороны России отчиталось, что в порту Одессы российские военные атаковали резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту Южный — два сухогруза с военными грузами. Кроме того, в Черном море к северо-западу от острова Змеиный поражено судно, доставлявшее грузы для ВСУ в порт Одессы. Также вечером 28 июля и ночью 29 июля в порту Николаев российские беспилотники атаковали объекты хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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