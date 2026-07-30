Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине

Смена действующей власти в Киеве могла бы стать одним из условий установления мира на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: Life.ru

Политик считает, что нынешнее украинское руководство не заинтересовано в прекращении боевых действий и не способно обеспечить долгосрочное урегулирование.

«Только смена нынешнего киевского режима может стать залогом мира на Украине», — заявил Константинов.

По его словам, возможные договорённости должны быть подкреплены надёжными гарантиями и учитывать национальные интересы России, а также требования её безопасности.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что победа России в ходе специальной военной операции станет началом борьбы за справедливый мир. По его словам, нашей стране ещё предстоит побороться за своё видение миропорядка.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше