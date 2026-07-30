FT узнала о помощи США и Франции Украине при ударах по России

США и Франция предоставляли Украине разведывательные данные, которые использовались при планировании ударов беспилотниками по территории России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
По данным газеты, разведывательная информация помогала украинской стороне выбирать маршруты полета дронов, определять наиболее уязвимые объекты и составлять карту размещения российских средств ПВО.
В марте прошлого года Politico со ссылкой на источник в ВСУ писало, что около 80% разведывательной информации Украина получала от союзников, главным образом от США. Тогда же министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж продолжит делиться с Киевом собственными разведданными даже после того, как Вашингтон временно приостановил обмен частью информации.
В июне этого года Financial Times сообщила, что США предоставляли Украине разведывательные данные, которые использовались при ударах по территории России, в том числе по Московскому региону. По данным газеты, западные союзники Киева призывали Вашингтон сохранить такую поддержку.
Российские власти неоднократно заявляли, что рассматривают подобную поддержку как прямое участие Запада в конфликте. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что США через поставки вооружений, систему Starlink и предоставление разведданных «напрямую участвуют» в наведении украинского оружия на цели на территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, называл передачу разведданных Украине со стороны США и стран НАТО «очевидной», подчеркивая, что в Москве давно знают об использовании западной разведывательной инфраструктуры в интересах Киева.
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