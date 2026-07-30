FT узнала о помощи США и Франции Украине при ударах по России

Российские власти неоднократно заявляли, что рассматривают подобную поддержку как прямое участие Запада в конфликте. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что США через поставки вооружений, систему Starlink и предоставление разведданных «напрямую участвуют» в наведении украинского оружия на цели на территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, называл передачу разведданных Украине со стороны США и стран НАТО «очевидной», подчеркивая, что в Москве давно знают об использовании западной разведывательной инфраструктуры в интересах Киева.