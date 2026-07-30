Экс-министр обороны Украины Федоров рассказал, покинет ли страну после отставки

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что планирует остаться в стране и не собирается работать в других государствах.
О своем решении Федоров рассказал в интервью изданию «Украинская правда».
Федоров занимал пост украинского министра обороны с 14 января по 15 июля. Решение о его отставке, которое принял Владимир Зеленский, стало причиной протестных митингов в Киеве и ряде других украинских городов.
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто 25 июля заявил, что предложил Федорову должность своего советника.
Читайте материал: Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.