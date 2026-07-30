Крайизбирком принял ряд решений в рамках предстоящих выборов

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Партия «Справедливая Россия» в 2026 году: идеология, лидеры, деятельность

В Российской Федерации не так много политических организаций, представленных в парламенте страны. Можно выделить партию «Справедливая Россия», которая сохраняет места в Государственной думе и в 2024 году. Собрали главную информацию об объединении: идеология, цели, ключевые представители.