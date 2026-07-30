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Крайизбирком принял ряд решений в рамках предстоящих выборов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 216-м заседании Избирательной комиссии края принято решение направить избирательному объединению Региональное отделение Партии пенсионеров в Красноярском крае извещение о выявленных недостатках в документах, представленных в крайизбирком для регистрации краевого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края пятого созыва.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 216-м заседании Избирательной комиссии края принято решение направить избирательному объединению Региональное отделение Партии пенсионеров в Красноярском крае извещение о выявленных недостатках в документах, представленных в крайизбирком для регистрации краевого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края пятого созыва.

Также исключен один кандидат из заверенного краевого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края, выдвинутого Региональным отделением партии Справедливая Россия в Красноярском крае в связи со снятием своей кандидатуры.

На 217-м заседании Избирательной комиссии края зарегистрированы краевые списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края, выдвинутые избирательными объединениями:

— Региональное отделение в Красноярском крае партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» (в количестве 88 человек);

— Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красноярском крае (в количестве 87 человек).

Приняты решения направить избирательным объединениям: Региональное отделение в Красноярском крае партии «ЗЕЛЁНЫЕ» и КПРФ — Красноярское краевое отделение партии извещения о выявленных недостатках в документах, представленных в крайизбирком для регистрации краевых списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края от данных избирательных объединений.

На заседании комиссии образована группа контроля за использованием ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва и депутатов Законодательного Собрания края пятого созыва.

Источник: Крайизбирком_24.

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