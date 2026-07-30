Музей атомной бомбы в Нагасаки сменил «агрессию» на «расширение»

Музей атомной бомбы в Нагасаки оказался в центре скандала после того, как впервые за 30 лет изменил описание вторжения Японии в китайский Нанкин в 1937 году, сообщает The Times. Слово «агрессия» в экспозиции заменили на нейтральное «расширение территорий» под давлением местных националистов. В Китае назвали это попыткой переписать историю и смягчить факты агрессии.