Музей атомной бомбы в Нагасаки сменил «агрессию» на «расширение»

Музей атомной бомбы в Нагасаки оказался в центре скандала после того, как впервые за 30 лет изменил описание вторжения Японии в китайский Нанкин в 1937 году, сообщает The Times. Слово «агрессия» в экспозиции заменили на нейтральное «расширение территорий» под давлением местных националистов. В Китае назвали это попыткой переписать историю и смягчить факты агрессии.
Музей долгие годы был символом борьбы за мир и хранил память о жертвах атомной бомбардировки. Однако правки вызвали возмущение у жителей КНР, переживших бомбардировку, и их потомков.
В администрации музея заявили, что изменения не связаны с политическим давлением. Новые формулировки, по их словам, соответствуют терминологии японского МИД и школьных учебников.
В Китае уже выразили негативную реакцию. Особенно остро отреагировали те, чьи семьи пострадали от японской оккупации.
Спор вокруг экспозиции отражает более широкую дискуссию о восприятии истории Второй мировой войны в Японии. Подобные инциденты уже вызывали дипломатические трения с Китаем и Южной Кореей.
В 2025 году аналогичный скандал разгорелся вокруг школьных учебников в Японии, где также смягчались формулировки о военных преступлениях. Кроме того, в июне 2026 года Китай призвал Японию «честно отражать историю» в музейных экспозициях. Китай также жестко обвинил Японию в «безрассудном милитаризме».
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