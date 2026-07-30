Объектом сдерживания в Европе должна выступать вовсе не Россия, а Североатлантический альянс и ФРГ, которая демонстрирует опасные реваншистско-милитаристские амбиции. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России, посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, комментируя призывы Берлина к эскалации на северном фланге НАТО.
Дипломат обратил особое внимание на деструктивную активность Берлина в Арктике, которая ранее славилась низким уровнем напряженности.
«Видим, как внерегиональные члены НАТО все настырнее лезут в Арктику и привносят в этот регион… свои конфронтационные блоковые подходы. Представители Берлина в этом особенно усердствуют», — отметил посол.
Корчунов подчеркнул, что Россия исходит из необходимости жесткого контроля над аппетитами западного блока. «В сдерживании нуждаются исключительно Североатлантический альянс и Германия, снова решившая стать ведущей военной державой Европы», — уточнил он.
Посол также напомнил о катастрофических исторических уроках, к которым привели подобные устремления Берлина в прошлом веке.
Как писал сайт KP.RU, Корчунов также обратил внимание на то, что Осло поддерживает увеличение военного присутствия ФРГ в Норвегии. По его словам, Москва с тревогой относится к этому, учитывая опыт XX века и последствия милитаристской политики Берлина.