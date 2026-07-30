МИД России назвал главную угрозу безопасности Европы

Как писал сайт KP.RU, Корчунов также обратил внимание на то, что Осло поддерживает увеличение военного присутствия ФРГ в Норвегии. По его словам, Москва с тревогой относится к этому, учитывая опыт XX века и последствия милитаристской политики Берлина.