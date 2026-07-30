Вашингтон отчитался о результатах ночных ударов по Ирану

Военные США завершили волну ночных ударов по Ирану, сообщило американское Центральное командование (CENTCOM) в X.
В сообщении говорится, что атаку завершили в 22:00 по восточному времени (5:00 мск). Ведомство заявило об ударах по десяткам объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая командные центры, ракетные и беспилотные комплексы, объекты берегового наблюдения и обороны, а также морские силы.
«Целью ударов было дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и его прокси-сил в адрес американских войск, торгового судоходства и соседних стран Персидского залива», — заявило CENTCOM.
Ночная волна ударов началась около 3:00 мск, или в 20:00 по восточному времени. По заявлению CENTCOM, ее предприняли в ответ на попытку Ирана днем ранее, 28 июля, атаковать ракетами военные объекты США на Ближнем Востоке. Все иранские снаряды удалось сбить, подчеркнуло ведомство.
На фоне заявления США в ряде городов на юго-западе Ирана прогремели взрывы. Как сообщило агентство IRNA, удар пришелся по жилому дому на острове Кешм. Из-под завалов спасли двух детей, идут поиски троих взрослых.
The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что глава CENTCOM адмирал Брэд Купер представил президенту США Дональду Трампу план масштабной воздушной операции против Ирана продолжительностью от 10 до 14 дней.
По данным газеты, идея Купера заключается в отказе от ограниченных ответных ударов в пользу продолжительной воздушной кампании с интенсивными авиаударами, направленными на уничтожение иранского ракетного потенциала.
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