Вашингтон отчитался о результатах ночных ударов по Ирану

В сообщении говорится, что атаку завершили в 22:00 по восточному времени (5:00 мск). Ведомство заявило об ударах по десяткам объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая командные центры, ракетные и беспилотные комплексы, объекты берегового наблюдения и обороны, а также морские силы.