«Партийный десант» проверил сквер «Паниковка» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Красноярского городского Совета Артемий Любушкин вместе с представителями администрации Свердловского района, управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Красноярска, управления зеленого строительства и активистами штаба общественной поддержки «Единой России» оценили благоустройство сквера «Паниковка».
Общественное пространство одно из первых было создано в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году.
В ходе проверки комиссия обратила на состояние МАФов, детской площадки и площадки для выгула домашних животных, спортивной и прогулочных зон. Некоторые участки нуждаются в ремонте. Есть потребность в замене сетей наружного освещения на более современные конструкции. По итогам мониторинга участники зафиксировали замечания, взяли в работу для дальнейшего устранения.
«За шесть лет существования сквер в неплохом состоянии. Мы пообщались с жителями, они нуждаются в детской площадке — здесь она всего лишь одна и небольшая. Сделаю запрос в администрацию города для того, чтобы рассмотрели место в общественном пространстве для дополнительной зоны семейного отдыха. Вечером люди приходят сюда гулять, заниматься спортом. Сами жители говорят, что здесь стало безопасно и хорошо отдыхать: появились камеры и освещение», — рассказал Артемий Любушкин.
Отметим, в дни летних каникул партийцы вместе с общественными активистами проверяют безопасность и доступность оздоровительных лагерей, парков, скверов и дворов и других общественных пространств для детей в рамках партийного проекта «Городская среда». Всероссийский мониторинг безопасности детских учреждений, городской инфраструктуры и общественных пространств для семей с детьми будет проходить в регионе до конца августа.
Вопросы детской безопасности — важное направление народной программы «Единой России».