Эксперт увидел неожиданные риски для США из-за санкций против РФ

«США и Европа много чего запрещают, но не предлагают взамен. Так что с экономической точки зрения это не лучшее решение. Это не заставит Индию и Китай покупать меньше российской нефти, а лишь оттолкнет их от западных держав. Это также нанесет удар по странам Глобального Юга, которые просто чаще начнут торговать с Пекином, так как он предлагает более качественные технологии и не предлагает ничего взамен», — подвел итог собеседник «Ленты.ру».