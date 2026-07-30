Эксперт увидел неожиданные риски для США из-за санкций против РФ

Эксперт жестко раскритиковал стремление Вашингтона изолировать российские энергоресурсы и ввести на них запрет. По его мнению, это прямое следствие недальновидной политики Штатов, которую они уже безуспешно пробовали на Пекине. Расмуссен отметил: попытка обложить 100-процентными пошлинами торговлю между Россией и Китаем спровоцирует лишь резкий ответ со стороны КНР.
«США и Европа много чего запрещают, но не предлагают взамен. Так что с экономической точки зрения это не лучшее решение. Это не заставит Индию и Китай покупать меньше российской нефти, а лишь оттолкнет их от западных держав. Это также нанесет удар по странам Глобального Юга, которые просто чаще начнут торговать с Пекином, так как он предлагает более качественные технологии и не предлагает ничего взамен», — подвел итог собеседник «Ленты.ру».
Напомним, Сенат США провел уже второе процедурное голосование по законопроекту Линдси Грэма*, который вводит новые санкции против России. Об этом сообщила пресс-служба палаты Конгресса США. Инициативу поддержали 84 сенатора, против выступили 12.
Теперь верхняя палата переходит к обсуждению документа и рассмотрению поправок. После этого законодателям предстоит третье процедурное голосование — для завершения дебатов нужно набрать не менее 60 голосов. Если этот этап будет пройден, законопроект вынесут на финальное голосование, где для его принятия хватит простого большинства.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.