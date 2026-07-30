Politico: демократы в США будут против новых антироссийских санкций

Согласно информации издания, представители Демократической партии выражают обеспокоенность тем, что документ наделит президента США Дональда Трампа более широкими полномочиями в сфере пошлин. В материале Politico отмечается, что «вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий нет». Газета пишет, что члены палаты ушли на августовские каникулы, не успев рассмотреть проект.
В среду в Сенате Конгресса США прошло второе процедурное голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций против России и Ирана. За начало дебатов проголосовали 84 сенатора, против — 12. Данный результат позволяет продолжить работу над документом, после чего может состояться окончательное голосование.
Как ранее проинформировал портал Punchbowl News, который специализируется на освещении деятельности Конгресса, республиканцы, обладающие большинством в Сенате, намерены провести финальное голосование до конца текущей недели. Основным автором документа являлся сенатор Линдси Грэм*, скончавшийся скоропостижно 11 июля.
* внесен в российский перечень террористов и экстремистов