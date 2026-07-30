Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: демократы в США будут против новых антироссийских санкций

Законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и Ирана, может столкнуться с возражениями со стороны фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США. Как сообщает газета Politico, это связано с опасениями демократов.

Источник: Reuters

Согласно информации издания, представители Демократической партии выражают обеспокоенность тем, что документ наделит президента США Дональда Трампа более широкими полномочиями в сфере пошлин. В материале Politico отмечается, что «вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий нет». Газета пишет, что члены палаты ушли на августовские каникулы, не успев рассмотреть проект.

В среду в Сенате Конгресса США прошло второе процедурное голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций против России и Ирана. За начало дебатов проголосовали 84 сенатора, против — 12. Данный результат позволяет продолжить работу над документом, после чего может состояться окончательное голосование.

Как ранее проинформировал портал Punchbowl News, который специализируется на освещении деятельности Конгресса, республиканцы, обладающие большинством в Сенате, намерены провести финальное голосование до конца текущей недели. Основным автором документа являлся сенатор Линдси Грэм*, скончавшийся скоропостижно 11 июля.

* внесен в российский перечень террористов и экстремистов

Узнать больше по теме
Демократы в США в 2026 году: политические идеи «синих ослов» и их отношение к России
Демократическая партия — одна из главных политических сил в стране. В этом тексте мы расскажем, что представляют собой демократы в США в 2026 году, каких ценностей они придерживаются и как относятся к России.
Читать дальше