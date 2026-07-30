Минобороны заявило об ударах по Киеву и Львову

Минобороны России сообщило о массированном ночном ударе по военным объектам на территории Украины, в том числе в Киеве, Львове и нескольких областях страны.
По заявлению Минобороны, удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.
Указывается, что целями стали военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры.
Кроме того, в Минобороны сообщили об ударах по сухогрузу в порту «Южный» и двум сухогрузам восточнее и южнее Одессы, которые перевозили вооружение и военное имущество.
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