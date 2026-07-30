Украинский летчик катапультировался из F-16, который потерпел крушение

Украинские власти заявили, что ВСУ потеряли американский истребитель F-16. Пилот, как утверждается, успел катапультироваться.
Впоследствии пилот был госпитализирован.
Истребитель потерпел крушение из-за «нештатной ситуации» при попытке перехвата воздушных целей, следует из заявления.
Жертв среди гражданского населения при крушении самолета не зафиксировано, сказала пресс-служба украинских ВВС.
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