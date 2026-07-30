ЕС будет чаще бить по РФ санкциями меньшего объема

Евросоюз рассматривает возможность пересмотра подхода к санкциям против России в сторону более частого введения ограничений меньшего объема, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти в интервью Euractiv. Она признала, что согласование пакетов становится сложнее, так как меры бьют по экономике самих стран ЕС. Ранее в 21-й пакет санкций вошли 15 компаний из Китая и 11 фирм из пяти других государств.
Макэнти отметила, что Еврокомиссия «активно рассматривает» новый подход. Однако она подчеркнула, что каждое новое ограничение требует единогласного одобрения всех стран-членов.
В 21-й пакет санкций внесены компании из Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Индии. Их обвиняют в поддержке российской экономики и обходе санкций.
С вступлением нового пакета черный список ЕС вырос до 3,1 тыс. фигурантов — это абсолютный рекорд в истории санкционной практики Евросоюза.
До этого Financial Times сообщала, что внутри ЕС растет усталость от санкций, а страны все чаще требуют исключений для своих отраслей.
В июле 2026 года Греция и Италия уже добились исключений из 21-го пакета. Греческая судоходная компания ослабила ограничения на перевозку СПГ, что стало прецедентом для других отраслей. Кроме того, в июне Венгрия блокировала принятие санкций, требуя гарантий для своих энергопоставок.
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