ЕС будет чаще бить по РФ санкциями меньшего объема

Евросоюз рассматривает возможность пересмотра подхода к санкциям против России в сторону более частого введения ограничений меньшего объема, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти в интервью Euractiv. Она признала, что согласование пакетов становится сложнее, так как меры бьют по экономике самих стран ЕС. Ранее в 21-й пакет санкций вошли 15 компаний из Китая и 11 фирм из пяти других государств.