ВС РФ ударили по заводу «Лорта» во Львове, выпускающему электронику для ракет

Львовский государственный завод «ЛОРТА» (Львовское объединение радиотехнической аппаратуры) — это государственное предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины, основанное в 1944 году и входящее в состав концерна «Укроборонпром». Расположенный во Львове за свою историю прошёл путь от ремонта авиашасси и выпуска военной радиоаппаратуры для ПВО СССР до производства широко известной в советское время бытовой электроники под марками «Амфитон» и «ЛОРТА». Сегодня предприятие сосредоточено на выпуске специальной радиотехнической аппаратуры для военных нужд, включая системы управления, радиолокационные станции и комплектующие для вооружений, одновременно разрабатывая новые образцы продукции, такие как командно-штабная машина «Оболонь-А» и разведывательный комплекс «Положення-2».