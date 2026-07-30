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ВС РФ ударили по заводу «Лорта» во Львове, выпускающему электронику для ракет

Вооружённые силы России поразили агрегатно-детальный завод «Львов-1», известный как «Лорта». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ утром 30 июля.

Источник: Life.ru

На предприятии производили бортовую электронику для ракет различных модификаций. Также там изготавливали радиолокационные системы. Они предназначались для управляемых снарядов большой дальности «Нептун-МД».

Кроме того, промплощадка выпускала компоненты для проекта «Клон». Он является аналогом зенитного ракетного комплекса С-300.

Львовский государственный завод «ЛОРТА» (Львовское объединение радиотехнической аппаратуры) — это государственное предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины, основанное в 1944 году и входящее в состав концерна «Укроборонпром». Расположенный во Львове за свою историю прошёл путь от ремонта авиашасси и выпуска военной радиоаппаратуры для ПВО СССР до производства широко известной в советское время бытовой электроники под марками «Амфитон» и «ЛОРТА». Сегодня предприятие сосредоточено на выпуске специальной радиотехнической аппаратуры для военных нужд, включая системы управления, радиолокационные станции и комплектующие для вооружений, одновременно разрабатывая новые образцы продукции, такие как командно-штабная машина «Оболонь-А» и разведывательный комплекс «Положення-2».

Ранее в Минобороны неоднократно подчёркивали, что удары наносятся исключительно по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.

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