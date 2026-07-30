ЕС меняет стратегию санкций против России

Глава ирландского МИД подчеркнула, что сейчас ключевая задача Евросоюза — найти баланс. По ее словам, с одной стороны, необходимо продолжать давление, с другой — не допустить, чтобы ответные меры ударили по экономике самих европейских государств. «Из-за того, что под санкции попало так много людей, организаций и частных лиц, чем дольше это продолжается, тем сложнее становится задача, но это не повод отказываться от санкций», — добавила она.