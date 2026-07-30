ЕС меняет стратегию санкций против России

«Нам нужно подумать и решить, какой подход будет оптимальным», — пояснила МакЭнти, комментируя перспективы принятия нового пакета санкций.
Глава ирландского МИД подчеркнула, что сейчас ключевая задача Евросоюза — найти баланс. По ее словам, с одной стороны, необходимо продолжать давление, с другой — не допустить, чтобы ответные меры ударили по экономике самих европейских государств. «Из-за того, что под санкции попало так много людей, организаций и частных лиц, чем дольше это продолжается, тем сложнее становится задача, но это не повод отказываться от санкций», — добавила она.
Ранее Financial Times выяснила, что европейские чиновники уже ищут способы ускорить введение более адресных финансовых ограничений. Цель — сократить возможности отдельных стран-членов ЕС блокировать решения через право вето. Один из источников издания, комментируя принятие уже 21-го набора ограничений, заявил: «Это может быть последний “пакет” санкций. Теперь совершенно ясно, что этот подход больше не работает».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз (ЕС) больше почти не имеет возможностей вводить новые ограничения против России, так как решений, которые не наносили бы урон европейской экономике, почти нет.