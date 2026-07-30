Из-за лесного пожара на Крите эвакуировали тысячи местных жителей

В пожарах в Греции погибли уже трое пожарных: двое оказались заблокированы на горной дороге недалеко от поселка Кря Вриси, еще один потерял сознание во время тушения пожара на полуострове Пелопоннес. Греция почти каждое лето сталкивается с сильными лесными пожарами, поскольку длительная засуха, высокие температуры и сильные ветры создают идеальные условия для быстрого распространения огня, отмечает AFP.