Маргарита Павлова покидает пост вице-премьера Челябинской области

Согласно документу, Маргарита Павлова покидает должность по собственной инициативе. Трудовой договор с ней будет расторгнут 31 июля 2026 года.
В правительстве региона Маргарита Павлова курировала вопросы взаимодействия с некоммерческими организациями, оказывающими гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Также она отвечала за реализацию государственной политики в сфере поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей.
Кроме того, в круг её обязанностей входила координация работы органов власти по вопросам увековечения памяти участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции, локальных войн и вооруженных конфликтов. Она взаимодействовала с общественными, ветеранскими и молодежными организациями по вопросам патриотического воспитания и духовно-нравственного развития.
С 2010 по 2015 год Маргарита Павлова была уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области, затем до 2019 года — уполномоченным по правам человека. С 2019 по 2024 год представляла регион в Совете Федерации, а должность заместителя председателя правительства Челябинской области занимала с октября 2024 года.
Заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что ключевая роль женщины, по её убеждению, связана с семьёй и материнством. При этом она подчеркнула: современная женщина вполне может совмещать воспитание детей и профессиональную деятельность. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы журналистов.