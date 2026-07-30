Маргарита Павлова покидает пост вице-премьера Челябинской области

С 2010 по 2015 год Маргарита Павлова была уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области, затем до 2019 года — уполномоченным по правам человека. С 2019 по 2024 год представляла регион в Совете Федерации, а должность заместителя председателя правительства Челябинской области занимала с октября 2024 года.