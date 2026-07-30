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Федоров назвал отставку кабмина Украины ширмой для своего увольнения

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что отставка правительства могла послужить прикрытием для его увольнения.

Источник: РБК

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что отставка правительства могла послужить прикрытием для его увольнения. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

На вопрос журналистов о том, не стала ли смена кабмина ширмой для его отставки, экс-глава Минобороны ответил: «Похоже на это». По его словам, на протяжении всего времени в должности он испытывал нарастающее давление, которое усиливалось с каждым месяцем и в итоге привело к роспуску всего правительства.

Говоря о том, что ждет его дальше, Федоров отметил, что итогового разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским пока не было.

«Двери еще не закрыты», — добавил он.

Михаил Федоров сообщил, что уходит в отставку, 15 июля. Он провел на этом посту полгода и заявил, что не смог завершить трансформацию Минобороны в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом. Также, по словам экс-министра, его отставки требовало руководство Вооруженных сил Украины, а именно экс-главнокомандующий Александр Сырский и бывший начальник Генштаба Андрей Гнатов, с которыми у Федорова был конфликт.

17 июля правительство Украины назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны. Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что «реальный опыт управления людьми» в Центре специальных операций СБУ «Альфа» должен стать преимуществом Хмары на посту министра. Позже, 23 июля, Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера по военным инновациям, но тот отказался.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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