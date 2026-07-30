Федоров назвал отставку кабмина Украины ширмой для своего увольнения

На вопрос журналистов о том, не стала ли смена кабмина ширмой для его отставки, экс-глава Минобороны ответил: «Похоже на это». По его словам, на протяжении всего времени в должности он испытывал нарастающее давление, которое усиливалось с каждым месяцем и в итоге привело к роспуску всего правительства.