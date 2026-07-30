В Ирландии рассказали о пересмотре ЕС стратегии санкций против России

Министр отметила, что в настоящий момент Евросоюзу необходимо найти баланс между введением новых санкций и тем, чтобы они не нанесли ущерб экономике европейских стран. «Из-за того, что под санкции попало так много людей, организаций и частных лиц, чем дольше это продолжается, тем сложнее становится задача, но это не повод отказываться от санкций», — добавила она.