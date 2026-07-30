В Ирландии рассказали о пересмотре ЕС стратегии санкций против России

Евросоюз рассматривает возможность отказа от масштабных санкционных пакетов, направленных против России, в пользу более частых и поэтапных мер, заявила Euractiv министр иностранных дел Ирландии Хелен МакЭнти.
«Нам нужно подумать и решить, какой подход будет оптимальным», — сказала МакЭнти, отвечая на вопрос о том, будет ли принят новый пакет санкций.
Министр отметила, что в настоящий момент Евросоюзу необходимо найти баланс между введением новых санкций и тем, чтобы они не нанесли ущерб экономике европейских стран. «Из-за того, что под санкции попало так много людей, организаций и частных лиц, чем дольше это продолжается, тем сложнее становится задача, но это не повод отказываться от санкций», — добавила она.
Как выяснила ранее Financial Times, европейские чиновники начали поиски способов ускорить принятие более целенаправленных финансовых ограничений, чтобы у государств-членов было меньше возможностей использовать право вето. «Это может быть последний “пакет” санкций. Теперь совершенно ясно, что этот подход больше не работает», — сказал один из собеседников газеты, комментируя принятие 21-го набора ограничений.
23 июля Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций; среди них — «крупнейший за последние четыре года» пакет индивидуальных рестрикций против 218 лиц (48 физических лиц и 170 — юридических). Также пакет затронул сферы финансов, энергетики, торговли и криптовалюты. Договоренность была достигнута после длительных споров по отдельным ограничениям.
Российские власти называют западные санкции неэффективными и нелегитимными.
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