КТК сообщил об атаке беспилотников на два танкера в районе Новороссийска

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о новой атаке беспилотников на два танкера в районе морского терминала под Новороссийском. После инцидента отгрузка нефти была временно остановлена.
По данным компании, в 01:48 мск танкер NIFFOS SIFNOSпод флагом Маршалловых Островов, который находился под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве ВПУ-3, подвергся атаке БПЛА.
«В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК», — сообщили в компании.
В КТК уточнили, что пострадавших и погибших среди сотрудников консорциума и подрядных организаций нет, разлива нефти удалось избежать. Танкер сохранил плавучесть, сейчас специалисты оценивают полученные повреждения. На время проверки погрузка нефти приостановлена, при этом объекты нефтепровода продолжают работать в штатном режиме.
Кроме того, по данным консорциума, в территориальных водах примерно в шести морских милях от морского терминала был атакован еще один танкер — MARATHI под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.
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