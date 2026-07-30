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Диаметр воронки, появившейся в Польше в результате взрыва, составил 10 метров

Полиция Польши заявила, что в Люблинском воеводстве в восточной части страны был слышен мощный грохот, после которого в поле появилась воронка.

Полиция Польши заявила, что в Люблинском воеводстве в восточной части страны был слышен мощный грохот, после которого в поле появилась воронка.

Диаметр воронки, по словам представителя пожарной охраны воеводства Томаша Стахиры, составил около 10 метров.

Рядом с воронкой были фрагменты неопознанного объекта.

Расстояние до ближайших построек составило около двух километров.

Ночью Польша поднимала в воздух военные самолеты.

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