Диаметр воронки, появившейся в Польше в результате взрыва, составил 10 метров

Полиция Польши заявила, что в Люблинском воеводстве в восточной части страны был слышен мощный грохот, после которого в поле появилась воронка.
Диаметр воронки, по словам представителя пожарной охраны воеводства Томаша Стахиры, составил около 10 метров.
Рядом с воронкой были фрагменты неопознанного объекта.
Расстояние до ближайших построек составило около двух километров.
Ночью Польша поднимала в воздух военные самолеты.
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