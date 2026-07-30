Территориальные избирательные комиссии края начали очный этап обучения участников проекта «ИнформУИК»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 29 июля в территориальных избирательных комиссиях Красноярского края начался очный этап обучения участников проекта «ИнформУИК».
Члены участковых избирательных комиссий края — участники адресного информирования избирателей о выборах депутатов Государственной Думы и совмещенных с ними выборах в крае — получат методические рекомендации и познакомятся с особенностями работы с мобильным приложением «ИнформУИК».
Обучение участников проекта будет проводиться в период до 14 августа. Также для членов УИК обучающие материалы размещены на сайте РЦОИТ при ЦИК России.
Напомним, адресное информирование избирателей о выборах, которые пройдут на территории края в единый день голосования 20 сентября, пройдет с 20 августа по 15 сентября. В нем примут участие более 6 400 членов участковых избирательных комиссий.
Проект адресного информирования избирателей «ИнформУИК» работает с 2023 года в 78 регионах страны. режиме «ИнформУИК» стартовал в 2024 г. в 88 регионах для информирования граждан о выборах президента России.