Мэр Владивостока назвал три приоритета в развитии города

Как сообщал ТАСС, 30 июля действующий мэр Шестаков вновь избран на эту должность сроком еще на пять лет. За его кандидатуру, которую представил Кожемяко, единогласно проголосовали депутаты городской думы. Шестаков является главой столицы Приморья с июля 2021 года. Ранее мэр рассказал ТАСС, что основными достижениям в своей работе на этом посту считает формирование эффективной команды и рост вовлеченности людей в жизнь и преображение города.